Молодежь «Инноватики» учили устраивать культмассовые мероприятия

Эксперты из республиканского Колледжа культуры им. В. Чисталева рассказали участникам «Инноватики» о принципах и методах организации массовых мероприятий и проектной деятельности в культуре. Связанные единой темой две лекции на площадке «Творчество» провели преподаватели колледжа Надежда Гусева и Галина Алешина.

За несколько часов педагоги Колледжа культуры им. В. Чисталева дали своим слушателям общее понимание принципов проектирования в культуре и принципов организации массовых мероприятий. Эксперт по проектированию в культуре Надежда Гусева рассказала об основных понятиях проектной деятельности. По ее словам, в настоящее время любое крупное мероприятие начинается именно с проекта, который позволяет его организаторам и режиссерам грамотно оценить имеющиеся ресурсы и спланировать предстоящую работу по блокам.

В свою очередь ее коллега по республиканскому Колледжу культуры им. В. Чисталева Галина Алешина рассказала о нюансах процесса планирования и непосредственной организации мероприятий с упором на молодежные события.

— Мы говорили об организации массовых мероприятий молодежи, я рассказала об этом с точки зрения педагогики и режиссуры. И мы попробовали по этому плану предложить какие-то идеи, проекты, в которых в принципе задействована молодежь. И, думаю, пару моментов интересных я даже услышала, на этих идеях можно дальше разрабатывать полноценные проекты. Слушатели начали по-другому смотреть на ситуацию именно с точки зрения организации мероприятия. Они начали предлагать идеи, продумывать конкретные действия, которые можно развить в не менее конкретные проекты, — рассказала о кратком курсе организации массовых мероприятий Галина Алешина.

В плане работы образовательной площадки «Творчество» в рамках седьмого образовательного форума «Инноватика: Крохаль 2017» также знакомство с молодежными музейными и библиотечными проектами, мастер-классы от ремесленных мастеров. По словам куратора площадки – арт-директора форума Екатерины Никандровой, вся образовательная программа была нацелена именно на то, чтобы научить молодежных лидеров организации массовых мероприятий именно для молодежи.

Напомним, в этом году седьмой республиканский молодежный образовательный форум «Инноватика: Крохаль 2017» проходит с 3 по 8 июля. Участники на восьми образовательных площадках работают с экспертами и спикерами по направлениям «Ты – предприниматель», «Кадры государственной молодежной политики», «Молодежные медиа», «Волонтерство», «Молодежное самоуправление», «Технопарк», «Патриотизм» и «Творчество». Организаторами форума «Инноватика: Крохаль 2017» выступают Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми, ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технический университет», ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина», ГАУ Республики Коми «Республиканский центр поддержки молодежных инициатив».

По сообщению УГТУ