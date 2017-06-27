Молодежь Койгородка: уехать или не уехать из села

В последнее время часто говорят о развитии сельских территорий. Но оно невозможно без молодёжи. Именно на наше поколение возлагаются большие надежды и перед нами ставятся грандиозные задачи.

Общественная организация Койгородка «Союз молодёжи села» вновь предлагает вашему вниманию две точки зрения молодёжи о жизни в сельской местности.

Андрей Бьятенков, 19 лет:

— Почему я вернулся в село, а не остался жить в городе, где учился? У меня есть две причины. Одна из них — на селе жить очень комфортно: чистый воздух, лес, грибы, ягоды. Другая причина —

кому, если не молодёжи поднимать село? Если все будут уезжать жить в город (газовую камеру), то село (а оно кормит всю страну) просто-напросто вымрет. Поэтому хочу обратиться к выпускникам: после учебных заведений возвращайтесь на работу в село!

Евгения Карманова, 25 лет:

— У меня нет таких причин из-за чего я уехала, которые помогут исправить ситуацию в районе. Они все личные. Я уехала потому, что уехала. Потому, что хотела этого с тех пор, как себя помню. Район из-за своих размеров для меня как клетка. А я люблю свободу. Ещё могу сравнить район с переполненным автобусом в то время, когда начинается борьба между теми кому жарко, и теми кому холодно. И почему-то всегда выигрывают те, кому якобы «мне дует, закройте окно!» И ты сидишь в этой духоте, задыхаешься от жары и ненависти, мечтая поскорее выйти. Потому уехать-было моей целью давно. Шла я к ней долго, но рано или поздно всё равно бы это случилось.

Ещё причины? Менталитет и мышление окружающих людей. Меня всегда раздражало, когда лезут в личную жизнь (опять же виноваты размеры района). Кому какое дело, как я живу? За своей бы жизнью следили. Я не скажу, что Питер — город моей мечты. Нет, это не мой город. Я назову больше минусов жизни в нём, чем плюсов. Но это не так важно, потому что сейчас я чувствую себя комфортно. Чем привлекает город? Только размерами, где людям, даже соседям, абсолютно параллельно чем ты живёшь. И никто не лезет с нравоучениями, которые устарели века два назад.