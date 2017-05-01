Молодежь Койгородка вытащила из пруда автобус и прочий мусор

Молодые ребята Койгородка, вооружившись граблями, мусорными пакетами, перчатками, 30 апреля вышли на детскую площадку у пруда и вступили в бой с мусором, прошлогодней листвой. Чем только не пестрело любимое место отдыха сельчан. Здесь и банки, бутылки, коробки, различные этикетки, пластмасса и даже… автобус, который удалось вытащить из пруда.

При содействии районной администрации за два часа общими усилиями удалось привести в порядок немаленькую территорию и очистить границы пруда. Итог работы – 10 больших мешков мусора. И вышеупомянутый автобус.

Молодёжь Койгородка надеется, что сельчане и его гости будут поддерживать чистоту, ведь наше село – наш общий дом, а в этом доме должно быть чисто, уютно и комфортно всем.