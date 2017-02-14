Молодежь Объячево сорвет планы Гитлера

23 февраля в Объячево стартует первый в этом году молодежный исторический квест «1941. Заполярье». Участники примерят на себя роль боевых спецгрупп и постараются сорвать планы гитлеровского командования по захвату северного направления.

Регистрация: 12.00

Начало в 13.00

Место проведения: МАУК «ПМЦКиД» с.Объячево, ул.Мира, д.81.

Приветствуется единая командная экипировка.

Для участия в Квесте приглашаются желающие в возрасте от 14 лет организованные в команды по 5 человек. Заявки на участие направлять на адрес электронной почты: molodezh@priluzie.ru до 20 февраля 2017 года.

Собирай команду и присоединяйся к Волонтёрам Победы!

По всем вопросам можно обратиться к Екатерине Вахниной или по телефону 89091249889.

Организаторы квеста — муниципальное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», МАУК «Прилузский межпоселенческий центр культуры и досуга», Управление образования администрации муниципального района «Прилузский».

Zayavka_Kvest_1941_Zapolyarye