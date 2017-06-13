Молодежь под Ухтой провела слет имени Героя России Александра Алексеева

В Республике Коми, недалеко от города Ухты, на левом берегу реки Чуть, стартовал слет имени Героя России Александра Ивановича Алексеева, жизнь которого 21 год назад, 6 августа 1996 года, оборвала пуля чеченского боевика. Каждый год здесь собираются молодые парни и девушки, чтобы показать свои умения и научиться новому.

Напутствовать ребят перед соревнованиями пришли представители силовых ведомств, руководство города, депутаты. Из их уст звучали слова о том, что мы должны быть достойны великих дел наших отцов, дедов, прадедов и предков. Они испокон веков отважно вставали на защиту своего Отечества, являя такие примеры мужества, которые потом пересказывались в былинах древней Руси и перепечатывались в номерах боевых листов на фронтах Великой Отечественной. Героическое прошлое связывает воедино все исторические эпохи России.

Читая рассказы и истории о прошлом России молодежи важно помнить, что все Герои были такими же мальчишками и девчонками. Именно в этом юном возрасте закладываются основы умений и закаляется характер.

На этот раз в торжественное открытие лагеря внесли некоторую изюминку: все участники выстроились в форме большой пятиконечной звезды.

Соревнования проходили по двум видам программ: усложненной и упрощенной. Участникам необходимо было пройти туристическую полосу, метнуть гранату, продемонстрировать свои умения в вязании разных видов узлов, попасть из пневматических винтовок по падающим мишеням и совершить марш-бросок.

Слет проводится ежегодно, начиная с 2006 года. В этом году в соревнованиях участвовали 19 команд. Среди имеющих опыт соревнования в республиканских военно-полевых играх первое место заняла старшая команда школы №22, второе место: школа №7; а третье досталось кадетской сосногорской школе.

Лучшими среди любительских команд стали ученики 21 школы, второе место досталось школе 4, а третье – Ухтинскому техническому лицею.

Завершили соревнования показательным выступлением военно-патриотичексого клуба «Пересвет». Воспитанники клуба уже традиционно показывают отличную физическую подготовку и умения.

По сообщению администрации Ухты