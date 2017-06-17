Молодежь Прилузья примеряла на себя роль партизан

17 июня на площадке Центра культуры и досуга села Объячево состоялся Всероссийский квест «1942. Партизанскими тропами». Четырем партизанским отрядам предстояло остановить планомерное снабжение сил Вермахта горючим и боеприпасами, а также снизить темп продвижения врага, начать диверсионную и «рельсовую» войну.

В ходе каждой миссии команды добывали немецкие карты, чертежи, фото немецких офицеров или немецкой техники для успешного завершения задания.

По итогам напряженной борьбы первого места удостоена команда Коми региональной общественной организации «Союз молодежи села». Второе и третье место разделили между собой участники патриотического проекта «Памяти павших будем достойны» отделения социальной помощи семье и детям. Благодарственным письмом отмечена команда «Кречет» детского оздоровительно-образовательного спортивного центра села Объячево.