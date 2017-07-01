Молодежь проехала по Инте «ВелоДозором»

Сегодня Инта отпраздновала День молодежи. Праздничную программу изначально планировали на 25 июня, вслед за парадом выпускников. Но из-за трагических событий на шахте отменили. Активисты молодежных объединений вместе с руководством города договорились провести большой городской праздник 1 июля.

Сегодня в полдень программу праздника открыли участники «ВелоДозора». Это квест, который сочетает в себе элементы интеллектуальной игры, велогонок и ориентирования в городской среде. В Инте «Велодозор» проходит с 2014 года. На этот раз участие в нем приняли девять команд. Регистрация участников состоялась возле здания администрации города. Здесь же организаторы провели традиционный инструктаж. Перед стартом участников «ВелоДозора» приветствовали исполняющая обязанности заместителя руководителя муниципальной администрации Екатерина Груздева и депутат Совета города Николай Шушпанов.

Напутствуя участников игры, депутат отметил символичное совпадение: «ВелоДозор» в Инте стартует в один день с самой известной и престижной велосипедной гонкой «Тур де Франс», которая в этом году проводится уже в 104 раз. Н.Шушпанов пожелал интинскому «ВелоДозору» такого же долголетия и дальнейшего развития.

Награждение победителей «ВелоДозора» пройдет уже в рамках следующего молодежного мероприятия: с 15 часов на площади Ленина начнется II городской фестиваль красок «Лики-Фест».

С 13 часов начал работать живой уголок, в 14.00 открылась выездная торговля. Также участников праздника ждут «Библиостров» и «Город мастеров». Вечером состоится большая концертно-развлекательная программа.