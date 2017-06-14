Молодой преподаватель МГУ стала лучшим коми блогером

Сегодня, в Международный День блогера, оргкомитет II республиканского конкурса «Коми блогйысь» («Коми блогер») объявил имя победителя акции «Коми гижӧд лун», объявленной среди коми блогеров в апреле в преддверии Дня коми письменности.

Им стала Анастасия Васильева, представившая свои наблюдения о развитии в 20-30 годы прошлого столетия в коми и коми-пермяцком языках математической терминологии. Кроме того, блогер на основе литературных текстов и учебников того времени (отметим, что в 20-30 годы учебники для школ Коми края выпускались на коми языке) показала развитие в коми языке терминов не только в области алгебры и геометрии, но и физики и химии.

По словам инициатора конкурса «Коми блогйысь» Алексея Рассыхаева, «экспертное сообщество при оценке работ учитывало как актуальность тематики, так и исследовательский подход блогера при освещении темы коми письменности».

Молодой преподаватель математики МГУ (г. Москва) Анастасия Васильева свой научно-популярный блог на коми языке ведет с декабря 2016 года. Кроме того, в социальной сети «ВКонтакте» она ведет группу «Математика комиӧн» («Математика на коми»). Стоит отметить, что коми язык Анастасия выучила самостоятельно всего год назад.

В качестве подарка победителю будет вручен толковый словарь коми языка, изданный в этом году впервые за всю историю республики.

Всего в акции «Коми гижӧд лун» приняли участие работы шести коми блогеров: Веры Королёвой, Елены Быстровой, Евгении Лобановой, Алексея Рассыхаева, Анастасии Васильевой и Татьяны Хатанзейской.

Напомним, что в апреле были объявлены еще две акции.

Акция «Айму вӧсна Ыджыд тыш» посвящена Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Организаторы оценят работы, размещенные в блогах в апреле-июне, а итоги будут сделаны после 22 июня.

Акция «Шойччам коми ногӧн» посвящена летнему отдыху. В этой акции участвуют работы, опубликованные летом. Победителей выявят в начале сентября.

Акции и конкурс «Коми блогйысь» проводятся при поддержке Министерства национальной политики Республики Коми.