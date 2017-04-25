Молодые немцы Коми соберутся в Ухте

С 29 апреля по 1 мая в Ухте пройдет Республиканский тренинг для актива молодежной организации российских немцев «Zusammen» («Вместе»). В тренинге изъявили желание принять участие более 20 молодых активистов из Койгородка, Корткероса, Емвы, Ухты, Воркуты, Сыктывкара и Сосногорска.

По словам председателя молодежного отделения республиканской Немецкой национально-культурной автономии «WIR» («МЫ») Софьи Фельцингер, это мероприятие обещает стать отправной точкой в становлении немецкого молодежного движения в Республике Коми.

На тренинг приглашены специалисты федерального проекта НМО «Mobile Welt» («Мобильный мир») по темам «Менеджмент организации» и «Этническая идентичность». В ходе тренинга ребята обсудят вопросы повышения уровня командной работы, изучат основы проектирования, примут участие в командообразующих играх.

В рамках тренинга будет проведено очное собрание Совета организации, на котором планируется обсудить вопросы и проекты второй половины 2017 года. Также будет создан республиканский методический центр, призванный стать площадкой для систематического обмена опытом и хранения методик и сценариев, разработанных республиканскими активистами немецкого молодежного движения или привезенных ими с различных проектов.

1 мая участники проекта побывают с экскурсией в Ухте и посетят Центр немецкой культуры и музей российских немцев. Вместе с горожанами они отпразднуют Maifeiertag (Майский праздник).

«Мы намерены подготовить инициативных молодых российских немцев к работе в немецких общественных организациях Республики Коми на местах и сплотить их для создания единой команды», — отметила С. Фельцингер.

*** Республиканский тренинг для актива молодежной организации российских немцев «Zusammen» («Вместе») проводится при поддержке АОО «Международный союз немецкой культуры», РОО «Немецкая национально-культурная автономия Республики Коми» и содействии МОО «Немецкое молодежное объединение». Партнерами проекта являются ФГБОУ ВПО «Ухтинский государственный технический университет», Ухтинское общество российских немцев «Freiheit» и Центр немецкой культуры в г. Ухты.

По сообщению Миннаца РК