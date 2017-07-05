На «Инноватике» рассказали о ДОСААФ

Второй день Форума ознаменовался стартом работы всех образовательных площадок. 4 июля на Республиканском молодежном образовательном форуме «Инноватика: Крохаль 2017» состоялась лекция на тему «Роль ДОСААФ России в патриотическом воспитании молодёжи и варианты взаимодействия с субъектами патриотического воспитания в Республике Коми».

Спикером выступил Владимир Петухов, заместитель начальника отдела организационно-плановой, военно-патриотической и спортивной работы регионального отделения ДОСААФ России Республики Коми. Он подробно рассказал участникам форума, что сегодня из себя представляет Добровольное общество содействия армии, авиации и флота России. Для полного понимания спикер выделил основные задачи общественно-государственной организации ДОСААФ: это подготовка специалистов массово-технических профессий (водители, крановщики), военно-патриотическое воспитание молодёжи, подготовка специалистов для вооружённых сил и развитие физической культуры и спорта.

В Республике Коми ДОСААФ включает в себя три образовательные организации: Сыктывкарская школа ДОСААФ России, Ухтинская и Интинская автошколы. Они обучают специалистов по военно-учётным специальностям, благодаря которым молодёжь в дальнейшем сможет служить в вооружённых силах. Это уникальная возможность освоить бесплатно профессию, например, водителя или радиста. Что для этого необходимо? Просто обратиться в военкомат по месту жительства и изъявить желание получить военную специальность.

По сообщению УГТУ