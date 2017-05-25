На V Патриотическом молодёжном форуме в Петербурге встретились Волонтеры Победы из 48 регионов

Республику Коми представляет Анна Гагарина, координатор ВОД «Волонтеры Победы» в СЗФО и руководитель регионального отделения Волонтёров Победы в Республике Коми.

Добровольцы приняли участия в различных площадках, посвящённых проблемам фальсификации истории, вопросам государственной поддержке проектов в сфере патриотического воспитания, а также опыту и перспективам негосударственной поддержки таких проектов.

Кроме этого в рамках форума Волонтеры Победы провели ряд собственных мастер-классов и тренингов, направленных на подготовку к грядущим акциям.