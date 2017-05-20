Очередные победы Коми на российском конкурсе «Отечество»

В Москве на базе Федерального детско-юношеского центра туризма и краеведения состоялся третий поток Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ «Отечество». Республику Коми на нём представляли трое обучающихся.

В секции «Военная история» с докладом «Дневник штаба батальона» выступила десятиклассница Усть-Цилемской средней школы имени М. А. Бабикова Оксана Попова. В секции «Этнография» свой доклад на суд жюри представила восьмиклассница Чернутьевской средней школы Удорского района Полина Лобанова. Карина Кутькина, обучающаяся 10 класса средней общеобразовательной школы посёлка Приозёрный Корткеросского района поделилась на секции «Военная история» об истории фотографии из семейного архива ветерана Турьева Степана Андреевича.

По итогам Конкурса победителем 3-го потока Конкурса, получив диплом победителя — лауреата стала Карина Кутькина. Оксана Попова и Полина Лобанова получили дипломы за 2-место в своих секциях. В конкурсе экскурсоводов победила Полина Лобанова.