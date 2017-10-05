Открыта регистрация на форум «Наша Победа»

В ноябре в Волгоградской области стартует межрегиональный молодежный форум «Наша Победа».Он станет масштабной образовательной площадкой, посвященной совершенствованию и развитию лучших практик по патриотическому воспитанию молодежи.

Форум приурочен к празднованию 75-й годовщины начала разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве и направлен на объединение молодежи из разных регионов России.

Для участия необходимо подать заявку через систему АИС «Молодежь России» до 30 октября.

Подробнее в Положении о форуме «Наша Победа».