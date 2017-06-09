Парад дружбы народов в Сыктывкаре объединит людей самых разных национальностей

В Республике Коми такое мероприятие состоится впервые, 12 июня, в День России и в День города. Во Всероссийском проекте «Парад дружбы народов России» примут участие более 20 национально-культурных объединений. Шествие объединит людей самых разных национальностей, проживающих в республике: коми и русских, украинцев и белорусов, татар и башкир, немцев и чувашей, азербайджанцев и армян, узбеков и коми–пермяков, грузин и болгар.

Костюмированное шествие вольётся в общегородское шествие трудовых коллективов города и пройдёт по центральной улице города – улице Коммунистическая до Театральной площади Сыктывкара. Здесь шествие встретит и приветствует его участников руководитель региона Сергей Гапликов, после чего будет дан торжественный старт празднествам по случаю Дня города и Дня России.

В этот же день на площадке перед Центральным бассейном на открытой сцене состоится праздничный концерт, в котором примут участие творческие коллективы и солисты НКО республики. В своих выступлениях они представят песни и танцы своих народов.

«Так сложилось, что наш северный край стал родиной для людей самых разных национальностей, но никогда между ними здесь не было раздора. Сегодня в Коми в мире и согласии проживают представители более 120 народов, вместе строят и развивают республику. Мы вместе движемся к большому юбилею — столетию Республики Коми. Парад дружбы народов, шествие в едином строю людей разных национальностей – это возможность показать наше единение, силы и сплочение во имя мира в республике и России в целом», — отметила министр национальной политики Республики Коми Елена Ермолина.

Организаторы: Министерство национальной политики Республики Коми, ГАУ РК «Дом дружбы народов Республики Коми», Общественная палата Республики Коми.

*** Парад дружбы народов — всероссийское шествие приуроченное к Дню России. Это яркое позитивное шествие представителей национальных диаспор, общин и автономий по центральным улицам каждого крупного города Российской федерации. Цель: объединение и координация усилий в деле укрепления дружбы и атмосферы добрососедства между народами РФ.

По сообщению Миннаца РК