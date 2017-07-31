Печоро-Илычский заповедник приглашает волонтёров

Печоро-Илычскому заповеднику требуются добровольцы для работы на кордоне Шижим-Печорский. Объявление размещено на официальном сайте заповедника. Смена для волонтёров начинается 15 августа и продлится в течение двух недель.

Требования к добровольцам: молодые физически подготовленные люди, умеющие пользоваться топором и бензопилами. Наличие волонтёрского опыта и опыта работы в лесу приветствуется.

Волонтёр будет исполнять функции коменданта в гостинице, следить за хозяйством.

Заповедник обеспечивает волонтёров жильём и продуктами первой необходимости: соль, сахар, крупы, макаронные изделия, консервы (тушенка, сгущенка и т.п.), а также организует трансфер до кордона. Проезд до места сбора – поселка Якша в Троицко-Печорском районе – волонтёры оплачивают сами.

В месте проживания и работы будут доступны стиральная машинка, кровати, постельные принадлежности, кухня, газовая плита, посуда, электричество от бензогенератора. Туалет «сельского типа», вода в Печоре, мытьё в бане. На кордоне есть интернет, радиосвязь. С собой обязательно положено иметь теплую одежду и средства-репелленты.

Заявки можно отправлять по электронной почте — ecoturizmpechora@mail.ru.

Печоро-Илычский заповедник существует с 1930 года и привлекателен для туристов своей первой в мире лосиной фермой и одним из чудес России – Столбами выветривания или Маньпупунёр. Название этих гор переводится как «Малая гора идолов». Это геологический памятник, являющийся объектом культуры народа манси. Полюбоваться им волонтёры смогут во время организуемых бесплатно экскурсиях. К тому же, график будет составлен так, чтобы у всех волонтёров была возможность побыть 1-2 дня на центральной усадьбе – посетить лосеферму, музей, экотропу.

Наталья Петрова, ИА «Комиинформ»