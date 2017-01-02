Письмо молодежи 2017 года от молодежи 1967 года
Предлагаем вниманию читателей письмо для современной молодежи, написанное 50 лет назад, 23 июня 1967 года, написанное молодежью Архангельской области.
Дорогие ровесники XXI века!
К вам обращаемся мы — поколение молодых северян шестидесятых годов XX столетия. Мы пишем вам в год, когда наша Родина отмечает 50-летие Советской власти, пишем от имени 120-ти тысяч комсомольцев, которые во всех концах нашего края героически трудятся во имя счастья людей, во имя мира на планете, во имя коммунизма. Мы хотим рассказать вам о нашем времени и о себе.
Моодежь нашей области дарит вам, юность XXI века, Коряжму, превращенную нами из маленькой деревни в современный город за десять лет; Северодвинск, построенный нами там, где были — болота; гиагнты лесохимии Севера — Котласский, Соломбальский, Архангельский комбинаты. Вам уже не придется увидеть деревянные кварталы и мостовые Архангельска. Наше поколение сегодня пребражает город. Весь Архангельск — кипящая стройка, и мы — всегда лесаз ее.
В тайге и топях ведем мы трассу железной дороги Архангельск — Карпогоры, геологи нашли нефть в тундре. Энтузиазм, великое желание преобразить свой край — главное наше стремление.
Сегодня мы пришли на священную землю острова Мудьюг, политую кровью славных сынов, пролетариев и крестьян Севера, замученных в белогвардейских застенках. Помните этот остров. Письмо это покоится на земле, принесенной участниками слета со всех уголков нашей области, с самых священных мест — полей сражений красноармейцев и партизан, с братских могил. Обнажи голову и вспомни о несгибаемом мужестве, о жизни, отданной за наше и ваше счастье!
Мы знаем, что вы будете жить лучше нас, совершите подвиги в мировой галактике и сделаете прекрасной нашу землю. Мы немножко завидуем вам, встречающим столетний юбилей Советской Родины. Но знаем, что и вы позавидуете нам, нашему беспокойному молодому поколению. нас ясная цель, прекрасное будущее, много дел. Есть где приложить руки, ум, сердце, энергию. И в этом — наше счастье.
И вы, далекие потомки,
Когда оглянетесь назад,
Поймете ль, жмурясь от сполоха,
Пронзающего толщу тьмы,
Что это светит та эпоха,
Которую творили мы.
Участники второго областного слета комсомольцев и молодежи — победителей похода по местам революционной, боевой и трудовой славы советского народа.
23 июня 1967 г.
Добавить комментарий