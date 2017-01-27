Победители конференции «Отечество — земля Коми»

В Сыктывкаре завершилась краеведческая конференция «Отечество — земля Коми». На протяжении трех дней более ста школьников из 19 городов и районов республики защищали свои проекты перед экспертами. Сегодня, 27 января, члены жюри определили победителей.

Конференция традиционно разбита на четыре основные секции. Как сообщили организаторы, Республиканского центра детско-юношеского спорта и туризма, в первой секции, «Культурное наследие Коми края» самыми убедительными оказались работы «Мифопоэтические образы в лирике Нины Обрезковой» девятиклассницы Гимназии искусств при Главе РК Татьяны Порсюровой, «Из крестьянских корней – в науку» (об учёном А.Н. Раевском) Кристины Сухаревой из поселка Первомайский Сысольского района, а также «Забор – малая архитектурная форма сельской усадьбы» Александры Черковец, приехавшей из села Чёрныш Прилузского района.

В секции «Природное наследие Коми края: к туристскому мастерству» эксперты наградили дипломом первой степени Анну Катаеву из Выльгорта за работу «Влияние высокогорной гипоксии на состояние человека».

Ухтинка Юлия Соболева с рассказом о боевом пути ее прадеда на Великой Отечественной войне и Яков Политов , а также из села Кожмудор Усть-Вымского района с «Историей старого глобуса» победили в секции «Историческое наследие Коми края».

Впервые в истории конференции в отдельную секцию вывели конкурс экскурсоводов. Интересней и познавательней всех конкурсной комиссии показался рассказ Надежды Артемьевой из села Чернутьево Удорского района о малой родине поэта Альберта Ванеева селе Буткан.

Илья Баканов

Фото пресс-службы Республиканского центра детско-юношеского спорта и туризма