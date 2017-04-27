Потенциальных туристов познакомят с Коми через красоту местных жителей

В России стартует проект, задача которого познакомить потенциальных туристов с городами и селами через красоту местных жителей. Таким образом, в стране хотят развивать студенческий туризм и призывают всех желающих принять в этом активное участие.

«Для нас это необычный эксперимент, но красивые люди могут действительно привлечь внимание туристов и воодушевить на путешествие. Ведь всем иностранцам известно, что в России живут самые красивые девушки, и это служит настоящей рекламой для туристических поездок. Так почему бы не показать студентам из Екатеринбурга, каких красивых жителей можно встретить в Коми? Любой город – это в первую очередь сами люди, а после история, достопримечательности, развлекательные учреждения и многое другое», — задается вопросом автор проекта Юлия Осадчева.

Пока присылать фотографии просят только школьников и студентов Коми через Инстаграм, публикуя снимки в своих аккаунтах под хэштегом #хочунателекиурфу и хэштегом своего города, к примеру #Сыктывкар или #Воркута.

«Мы планируем провести эксперимент в два этапа. Сначала разместить присланные снимки на экранах во всех корпусах УрФУ в преддверии летних каникул, а уже в октябре узнать у ребят, ездили ли они отдыхать в Коми. Кроме этого участники проекта будут видеть фотографии своих сверстников из разных городов страны, что, возможно, подвигнет их на путешествие», — рассказывает Юлия.

По ее словам, задача проекта не призвать участников знакомиться друг с другом, хотя это тоже хорошо иметь друзей по всей стране. Главная задача — это запустить проект по развитию студенческого туризма, так как студенты сейчас ездят смотреть только достопримечательности Москвы и Санкт-Петербурга, но Республика Коми не менее интересна, чем наши столицы.

«К примеру, есть мнение, что в Новосибирске живут самые красивые девушки, в Челябинске можно встретить много сильных мужчин, поэтому их считают «суровыми», а в Коми у жителей особенно добродушное выражение лица и необычный разрез глаз. И эти стереотипы сформировались благодаря тем людям, которые живут в этих городах», — отмечает Юлия.

Напомним, не так давно магистрант 1-го курса УрФУ по направлению «Лингвистика» Юлия Осадчева запустила серию роликов с участием иностранных студентов, которые рассказывали о том, что знают про разные города России.