Power of Fire готов зажечь по-взрослому и попасть в Книгу рекордов Гиннесса

Мировой рекорд по максимальной дистанции, пройденной человеком при полном горении тела собирается установить театр огня «Power of Fire». Заявка сыктывкарцев уже согласована с Книгой рекордов Гиннесса. Однако осталось решить ряд организационных моментов.

Как сообщил «Комиинформу» руководитель театра Павел Тебеньков, их коллектив существует с конца 2008 года. И за это время они успели зажечь в прямом и переносном смысле на десятках площадок и фестивалей не только в нашей республике, но и во многих городах России. Они всегда с удовольствием участвовали в различных фестивалях, творческих проектах, экспериментах, фотосессиях, конкурсах, благотворительных и общегородских мероприятиях, а в конце ноября решили выполнить очень амбициозную задачу — установить мировой рекорд, который попадет в Книгу Гиннесса и прославить республику. Роль человека-факела готов взять на себя сам руководитель театра огня. Ему, объятому пламенем, нужно преодолеть более 163 метров.

«Однако в процессе подготовки к установлению рекорда мы уперлись в серьезное препятствие — недостаток средств на покупку части экипировки, которая обеспечит необходимую защиту. Это и жидкость для поджигания, которая потребуется и на испытания, организацию правильной видео-фиксации рекорда, услуги геодезистов для документального подтверждения расстояний, аренду звукового оборудования для проведения мероприятия и прочее», — заявил П.Тебеньков.

Организаторы будущего рекорда решили обратиться за поддержкой к жителям республики. Узнать подробную информацию о проекте и поддержать его можно по этой ссылке — http://creator-team.ru/pj2/ Для всех, кто захочет поддержать театр, артисты приготовили интересные и ценные подарки.

Илья Баканов

Фото предоставлено П.Тебеньковым