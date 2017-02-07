Представители Российского союза сельской молодёжи призвали молодёжь Койгородка верить в село

4 февраля в Койгородской школе побывали представители Коми регионального отделения «Российский Союз Сельской Молодёжи (КРО «РССМ») — Александр Ермолин (он же руководитель администрации сельского поселения «Пажга»), Анна Чуб — председатель этого отделения, преподаватель Коми республиканского агропромышленного техникума Ольга Шилова. Общественники встретились со старшеклассниками и рассказали о профориентационном проекте КРО «РССМ» — «Выбираем профессию».

Прежде чем поведать ребятам о востребованных на рынке труда сельских специальностях, гости из Сыктывдинского района подробно остановились в своём выступлении на общественной организации «Российский союз сельской молодёжи», которая основана в 2008 году и на сегодня функционирует в 72 регионах страны. За годы своего существования Союз реализовал 25 федеральных проектов, направленных на поддержку сельского хозяйства.

Цель организации — создание условий сельской молодежи для ее участия в социально-экономическом развитии села. РССМ работает по нескольким направлениям — это помощь в трудоустройстве сельской молодежи, содействие развитию инновационной деятельности аграрной молодежи, участие в развитии социальной инфраструктуры села, духовно- патриотическое воспитание молодежи.

Как отметили представители нашего регионального РССМ, теперь некоторые из проектов будут осуществляться и у нас.

— Сельская молодежь не знает о своих возможностях. Выпускники школ думают, что проще уехать в город и устроиться там. Однако спустя некоторое время молодёжь понимает, что заработанных средств недостаточно, ведь нужно большую часть зарплаты отдать за ипотеку или съём жилья, — заявила председатель организации Анна Чуб и предложила ребятам посмотреть ролик «Село или город?»

В рамках проекта «Выбираем профессию» общественники подробно рассказали будущим выпускникам о возможностях самореализации в сфере агропромышленного комплекса. Ольга Шилова, представляя агропромышленный техникум, предложила школьникам ознакомиться со специальностями этого среднего учебного заведения, подчеркнув, что СУЗ принимает абитуриентов после окончания 9 и 11 класса без вступительных экзаменов.

Александр Ермолин заострил внимание старшеклассников на Сыктывкарском лесном институте, в котором обучался сам и впоследствии получил несколько специальностей. Благодаря активной жизненной позиции, в 23 года он стал главой сельского поселения «Пажга». Его работа в органах местного самоуправления принесла определённые успехи: он седьмой год продолжает возглавлять администрацию этого сельского поселения.

Гости также отметили о том, что в перспективе отделения реализация в республике проекта «Школа молодого фермера». Основная его задача – вовлечь выпускников вузов и ссузов, безработную молодежь в предпринимательскую деятельность на селе. Активисты и специалисты помогут с обучением передовым агротехнологиям, написанием бизнес-проектов, получением субсидий.

— Если говорить об официальном возрасте членов союза, то это от 18 до 35 лет, но, как известно, возраст — состояние души, поэтому ждем всех заинтересованных и неравнодушных людей, которые готовы жить и работать на селе, верят в свою малую родину и готовы развивать ее, — призвали общественники.

В этот же день гости из Сыктывдинского района посетили администрацию сельского поселения «Подзь», где встретились со школьниками, рабочей молодёжью посёлка и работниками сельской администрации. Они рассказали о проекте по повышению гражданской активности «Село-территория возможностей». Проект направлен на выявление лидеров общественного мнения на сельских территориях, для создания условий их личностного роста.

Уже в апреле на базе Агропромышленного техникума состоится первый форум сельской молодёжи.

По сообщению Молодежи Койгородского района