Путешествие в страну светлых вод

«Твоя Параллель» получила в свое распоряжение путевые заметки одного из участников Молодежного Волонтерского лагеря стран Баренцева/Евроарктического региона. Публикуем отчет о поездке молодых людей в Национальный парк «Югыд ва».

Все вместе мы встретились на железнодорожной станции северного города Республики Коми – города Инты. Было ранее утро и на наше удивление, погода здесь стояла теплая и светило яркое солнце. Все были в предвкушении предстоящего путешествия в страну светлых вод. Именно так в переводе с коми языка называют Национальный парк «Югыд ва» — крупнейший сухопутный национальный парк в России и Европе. Перед началом нашей поездки состоялось знакомство с организаторами проекта, в числе которых были сотрудники Представительства Республики Коми в Северо-Западном регионе РФ и Национального парка «Югыд ва».

Спустя некоторое время, загрузив вещи, мы расселись по трэколам. Такой транспорт большинство из нас видели впервые. Мы ехали ни много ни мало – 7 часов по грунтовой дороге, проложенной еще в 80-х годах золотопромышленником Вадимом Тумановым.

По пути следования останавливались возле Серебряного ручья, на смотровой площадке с видом на реку Кожим. Видели, как пролетала сова, пробегал заяц, любовались живописными видами на реку Кожим, лесными массивами, попробовали кристально чистую воду с содержанием ионов серебра. Вдалеке манили горы – все это сразу покорило наши сердца.

Добравшись до турбазы приют «Переправа», мы сделали остановку на легких перекус и общими усилиями промаркировали одну из троп под руководством доктора биологических наук, председателя Природоохранного союза Вероники Тарбаевой и руководителя Интинского филиала Парка Ольги Буги. После захватывающего переезда через переправу Кожим, тронулись дальше, пока не добрались до базы нашего расположения «Санавож».

Здесь было сказочно красиво. Это было отличное живописное место для проведения лагеря. Располагалось в елово-лиственном лесу с видом на гору Росомаха и Колокол, на широкой террасе долины реки Балбанью. Места здесь отличаются суровой красотой: бурные уральские реки со скалистыми берегами, по берегам которых растет много красивых цветов, среди них много видов, занесенных в Красную Книгу. Также здесь широко представлено все богатство флоры и фауны приполярного Урала, разнообразие уральских горных пород и рельефа.

Разместившись в уютных домиках с печным отоплением, в первый же день мы отправились на знакомство с геологическим памятником «Гроты». Сегодня это рекреационная территория, удобная для начала туристических сплавов. В ходе экскурсии сотрудники Парка рассказали, что на базе «Санавож» и в районе геологического памятника «Гроты» в 80-х годах базировалась 5 экспедиция, которая вела золотодобычу до ее полного запрета. После официальной регистрации Парка в 90-х годах территория была включена в границы Парка в статусе природоохранных зон.

«Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались…», — поется в одной известной песне. С первого дня мы сблизились друг с другом. Казалось бы, все настолько разные, но очень дополняли друг друга, и всех нас объединяла любовь к природе: наши друзья из Сыктывкара занимаются наукой, изучают одноклеточные водоросли, кто-то изучает туризм, наш участник из Финляндии увлекается изучением птиц, каждый внес свою частичку в этот Лагерь.

В преддверии туристического сезона в течение 5 дней мы проделывали волонтёрскую работу: убирали мусор, осуществляли покраску бочек для раздельного сбора мусора и пожарно-технического инвентаря, уборку от мусора территории базы Санавож и стационарных туристических стоянок, ремонтировали мостки, разбирали ветхое здание. Символично завершилась волонтёрская работа в заключительный день проекта. Под руководством директора Национального парка «Югыд ва» Татьяны Фомичевой каждый из нас посадил деревце на территории базы, оставив здесь тем самым свой след на ближайшие годы.

В программу входили и образовательные мероприятия, посвященные современному состоянию и развитию природоохранных территорий. Разработка плана управления ООПТ, международные гранты и проекты, экологический туризм – эти и не только темы поднимались для обсуждения. Культурные вечера разнообразили фильмы – участники Баренцева экологического фильм фестиваля, экологический воркшоп по регионам России и странам – участникам Баренцева/Евроарктического региона, деловая игра Ecologic, карта-пазл-мира и другие настольные игры. В традициях старого доброго кино, каждый вечер мы с друзьями ходили в баню.

За время проведения лагеря в числе экскурсионных маршрутов успели посетить и известный останец «Каменная баба», расположенный неподалеку от стрелки, где встречаются реки Кожим и Балбанью. Но все же сюрпризом для всех стало восхождение на вершину Обзорная. Сложный путь по каменистым тропам привел нас к вершине (1280 м), откуда открывался восхитительный вид на панораму всего Урала. Спустившись, все чувствовали гордость за себя, за товарищей, ведь мы это сделали вместе! В Лагере стояла атмосфера поддержки, заботы, дружбы. В эту ночь, уютно устроившись у костра, мы пели песни под гитару, так и встретили рассвет, который, к слову, в Интинском районе наступил в час ночи.

За время проекта мы ни разу не успели проголодаться, а еще смогли угоститься традиционными блюдами из оленины. На протяжении всех дней мы пили чистейшую воду исключительно из местных речек Парка.

Нам так не хотелось расставаться друг с другом, мы очень сдружились. В память о лагере нам подарили сувениры от Национального парка – фирменную бейсболку, магнит, буклет о реке Кожим, карту Парка для дальнейших путешествий.

Подводя итог, можно сказать, что каждый из нас оставил свой след в Парке. Однако с собой мы тоже увозим большой багаж. Это те знания, которые мы получили на лекциях и семинарах, дружба, которая стала возможной благодаря проекту, яркие воспоминания на всю жизнь о той красоте, тишине и гармонии, что царит в этом живописном уголке России – стране светлых вод — Национальном парке «Югыд ва».

Эти пять дней были очень эмоциональными и насыщенными, познавательными. Поездка запомнится на всю жизнь! Хочется поблагодарить всех, кто был причастен к созданию этого проекта. Это было незабываемо! Очень хочется вернуться еще!