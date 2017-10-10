Пять добровольцев Коми прошли в следующий этап «Добровольца России»

Подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Доброволец России-2017», призванного сформировать культуру добровольчества в стране и помочь развитию основных направлений волонтерства.

С 1 мая по 1 октября в субъектах страны проводился второй тур конкурса. Его главной целью стало выявление лучших волонтерских практик на территории регионов. Огромное количество желающих заявило о своих проектах и наработках: волонтеры, лидеры, руководители и представители волонтерских некоммерческих организаций и объединений, серебряные добровольцы, общественные организации, осуществляющие деятельность по развитию волонтерства.

За время регистрации на сайте добровольцыроссии.рф свыше 1 700 волонтеров из всех регионов страны выразили желание стать участниками конкурса. Победителями стали самые активные и целеустремленные. В Республике Коми это Милана Босенко, Екатерина Филипеня, Олег Исаков, Инна Васякина и Жинна Вуккерт.

Теперь перед оргкомитетом конкурса стоит трудная задача – отобрать 10 лучших кандидатов в каждой номинации. После чего с 20 октября на добровольцыроссии.рф пройдет народное голосование для определения шорт-листа.

Отметим, что грандиозный финал мероприятия пройдет 5 декабря в столице. Добровольцев ждет насыщенная программа, интересные интерактивные зоны, а также знакомство с ведущими экспертами в сфере волонтерства и единомышленниками.

Организаторами конкурса выступают Роспатриотцентр и Федеральное агентство по делам молодежи. Соорганизаторами – Ассоциация волонтерских центров, Российское движение школьников, Всероссийские общественные движения «Волонтеры Победы» и «Волонтеры-медики», а также органы исполнительной власти, реализующие государственную молодежную политику в субъектах России.

Победителей в номинациях «Региональный штаб Волонтеров Победы» (а там есть и наши), «Региональное отделение Волонтеров-медиков» и «Региональный волонтерский экологический штаб» можно увидеть в этом списке.