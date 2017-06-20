Развитие Российского движения школьников в Коми – пример для других регионов

Директор Российского детско-юношеского центра, ответственный секретарь Российского движения школьников Алиса Крюкова высоко оценила положение РДШ в Коми. Она приехала на проходящий сегодня в Сыктывкаре семинар «Развитие Российского движения школьников в образовательных учреждениях Республики Коми» и принимает в нем самое активное участие.

Один из руководителей организации, созданной по указу президента России Владимира Путина, пару месяцев назад уже посещала Коми. По словам А.Крюковой, в Коми одно из самых сильных отделений РДШ, а региональные председатель и координатор работают в одной команде с заинтересованным в развитии движения министерством образования региона. К тому же здесь есть дети – активисты РДШ, которые входят во всероссийские детские советы, и с которыми она хорошо знакома.

«Несмотря на свои размеры и трудную логистику, небольшое количество населения, в Республике Коми хорошо развивается детская организация и она является примером для подражания, когда расстояния не являются препятствием для распространения опыта в районы. Поэтому мне нравится здесь бывать и призываю коллег использовать региональный опыт», — отметила А.Крюкова.

На семинаре ответственный секретарь РДШ рассказала о структуре организации. В каждой школе они стараются создать некие ячейки детского актива: волонтерские клубы, экологические отряды, музейные школьные советы и военно-патриотическое направление, но не кадетские классы, а военно-патриотические клубы, которые могут взять ребенка любого возраста. Информационно-медийное направление РДШ представляют детские пресс-центры. Создаются и творческие клубы для детей, которые занимаются искусством. Создаются региональные советы, на которых встречаются и обмениваются опытом и идеями активисты из разных районов.

«Именно дети предлагают направления деятельности. А наша задача – их отшлифовать, доработать, организовать методическое сопровождение. Чтобы их желания воплощались, чтобы дети понимали, что они активны. Мы пытаемся вовлекать детей в РДШ, а не заставлять их к нам вступать. Частая ошибка взрослых, когда мы, с одной стороны, пытаемся вырастить активного ребенка, а с другой – говорим, что пошагово делать. Хочется донести до педагогов, чтобы они максимально использовали потенциал детей», — рассказала один из руководителей Российского движения школьников.

А.Крюкова в своем выступлении перед педагогами республики не раз подчеркивала, что знать о возможностях Российского движения школьников должен каждый ребенок. Но заставлять вступать в организацию никого не нужно.

Илья Баканов

Фото Антона Пархачёва