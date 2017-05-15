«Ребячья республика» отметила 20-летие

Проходя по улицам Эжвы, можно заметить немаленькую компанию молодых людей, одетых в яркие куртки, которые привлекают внимание прохожих. Некоторые из них проводят мероприятия и акции, другие трудятся на благо района: проводят дворовые игры с малышами, сажают цветы, красят заборы, чистят остановки от нелегальной рекламы. Кто же эти мальчишки и девчонки? Они – активисты «Ребячьей Республики».

«Ребячья республика» — это детско-юношеское общественное движение Эжвинского района. Решение о создании организации, которая сплотит всю молодежь Эжвы, было принято в ноябре 1996 года. И вот уже двадцать лет участники детского и молодежного движения делают мир вокруг нас ярче и добрее. За два десятилетия «Ребячка» росла, менялась, становилась известнее и популярнее в Эжве, Сыктывкаре и даже в Республике Коми. Ежегодно участники «РР» проводят более 150 мероприятий и акций. Они помогают ветеранам, людям с ограниченными возможностями, без их помощи не обходится практически ни одно крупное районное мероприятие.

Каждый понедельник в штабе — Центре детского творчества, проходит заседание Палаты детей и молодежи, распределяются обязанности, обсуждаются проекты, принимаются решения. Здесь присутствуют ребята — представители детских и молодежных объединений района, лидеры и активисты.

Сегодня, «Ребячья республика» — это более 2000 тысяч школьников, и даже, студентов. Но мало кто знает, как все начиналось…

Итак, в 1996 году появилась Районная общественная организация – РДОО «Ребячья Республика». В 2004 году, пройдя перерегистрацию, организация стала районным общественным движением детей и молодежи – ЭРОДДиМ «Ребячья Республика».

Первыми руководителями объединения стали Мошкова Елена Альбертовна и Филатова Лариса Владиславовна – методист и педагог детского движения Эжвинского района в Центре детского творчества. За время работы с 1996 по 2006 года на посту руководителя сменилось 9 президентов. В настоящий момент уже более 14 лет руководит и координирует работу наш дорогой Василий Михайлович Андреев, без которого таких высот не достигла бы ни одна организация региона.

На момент создания «Ребячьей Республики», в ее состав входило примерно пятьдесят человек. И уже спустя десять лет, в 2006 году, в составе «Ребячки» насчитывалось более 1300 ребят различных возрастов, а также шесть школьных объединений и двенадцать клубов, среди которых были: «Парламент» (Гимназия); «Школьное молодежное содружество» (Школа №31); «Исток» (Школа №28); «Республика ШКИД» (Школа №22); «Дружба» (Школа №34); «Маленькая страна» (Школа №37); клуб КВаН, районный клуб «Орлята Эжвы», поисковый отряд «Поиск», клуб «Марафон X» и многие другие.

Еще тогда, десять лет назад, «Ребячья Республика» могла похвастаться немалыми достижениями. Среди которых были — участие в молодежном форуме «Моя законотворческая инициатива», конкурс проектов «Свой мир мы строим сами», конкурс летних программ, получен Грант на реализацию летней программы «Сотвори мир», международный фестиваль «Детство без границ», всероссийский конкурс лидеров ДОО «Лидер 21 века» и многие другие.

«Ребячья Республика» не стоит на месте и продолжает свое развитие! В 2014 году в 14 выпуске газеты «Радуга», вышло интервью с руководителем движения Эдуардом Белявцевым. «Есть у «Ребячьей республики» собственная эмблема, на которой изображены мальчик и девочка на фоне солнца, символизирующие детство. Солнце – это доброжелательность, душевная теплота, которая отдается людям, свет наших помыслов и идей. Заботливые руки – взаимопомощь, поддержка, принятие, понимание каждого живущего в «Республике». Конечно, как и у любого другого общественного движения, у нас есть свой устав, гимн, атрибутика и «дресс-код»: яркие куртки, жилетки, кепки, значки, так что нас может узнать каждый», – рассказывал Эдуард.

Молодой руководитель движения поделился тем, как он попал в «Ребячку» и как ему удалось стать руководителем движения: «В «Ребячку» я пришел еще школьником, когда учился в 8 классе. Становиться ее руководителем вовсе не планировал. Так получилось, что Василий Михайлович ныне – куратор движения, сам предложил мне взять руководство, и я согласился».

«Ребячья Республика» уже двадцать лет занимает важное место в жизни Эжвинского района г.Сыктывкара. Работа организации касается почти всех социально значимых сторон жизни. Активисты движения работают по шести основным направлениям: «Старший вожатый», «Рука в руке», «Юнпресс», «Лидер», «Каникулы» и «Калейдоскоп». В каждом направлении есть свои лидеры, которые отвечают за данную работу. Например, «Юнпресс» — это выпуск собственной газеты, в которой освещаются события Эжвы, различные мероприятия. А «Рука в руке» — это социальная работа, помощь пенсионерам, многодетным семьям, детским домам, семьям и детям попавшим в трудную жизненную ситуацию.

На основании идей, которые предлагают сами участники движения, создаются серьезные социальные проекты. Проект «Дорогою добра» осуществляется уже несколько лет. Он решает проблему отсутствия единого волонтерского отряда. За время существования проекта «100 вопросов к взрослому» участники РР организовали более двадцати встреч с интересными людьми Эжвинского района. Гостями «Ребячьей Республики» были: финансовый директор Монди СЛПК, экс-руководитель Эжвинского района, руководитель приюта «Друг», работники МЧС, общественники, педагоги дополнительного образования и другие.

«Ребячья республика» собрала в единую организацию сотню ребят, которые любят и спешат совершать добро. Участвовать в жизни «Ребячки» — добровольное дело. Ребята сами планируют, решают серьезные проблемы и дают жизнь важным и нужным проектам. Радует, что дети занимаются такими серьезными вещами по своей воле и с большим удовольствием, не жалея времени и сил, стараются на благо окружающих. В Эжве «республиканцы» пользуются большой популярностью. Жители нашего района их очень любят и ценят, а по яркой одежде их нетрудно узнать.

Не все еще знают о том, что совсем недавно появилось Российское движение школьников. РДШ – общественно-государственная детско-юношеская организация, деятельность которой целиком сосредоточена на развитии и воспитании школьников. Организация богата самыми разными направлениями, начиная от личностного развития детей, заканчивая их гражданской деятельностью. РДШ набирает свои обороты и с каждым днем количество желающих вступить в движение становится больше. Я считаю, что существование и активная работа «Ребячьей Республики» может внести определенный вклад в развитие Российского движения школьников в Республике Коми. Программы в рамках «Ребячки» могут стать бесценным опытом для расширения влияния РДШ.

Анастасия Корзун,

корреспондент детского пресс-центра «СМЭЖ»