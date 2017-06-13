С региона по ассоциации: в рунете стартовал информационно-просветительский марафон

12 июня во всех регионах нашей страны началась масштабная Всероссийская акция «Мы – граждане России», принять участие в которой может любой желающий.

Она проходит в формате информационно-просветительского марафона, позволяющего жителям такой большой, но такой дружественной и любознательной России в интересном формате узнать истории и традиции самых разных субъектов – соседних или совсем далеких, – от Камчатки до Калининграда. Для участия необходимо снять небольшой видеоролик, рассказав о «народном» символе, ассоциирующимся с определенным регионом. Это может быть достопримечательность, произведение искусства, памятник природы или архитектуры, сказочный или литературный персонаж. Разместив его в любой социальной сети, важно не забыть поставить хештеги #Роспатриот и #МояРоссия.

Лучшие информационно-просветительские видеозаписи субъектов Российской Федерации будут опубликованы в социальных сетях Роспатриотцентра. Креативный марафон начнется 12 июня, а завершится 22 августа, когда страна будет отмечать еще один праздник – День Государственного флага России.

Организаторами акции выступают Роспатриотцентр и Федеральное агентство по делам молодежи.