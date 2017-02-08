Сельской молодежи рассказали о возможностях

В начале февраля активисты Российского союза сельской молодежи провели ряд выездных встреч в формате круглых столов на тему «Село – территория возможностей», а также мастер-классы и тренинги. Встречи прошли в селе Пажга Сыктывдинского района и в посёлке Подзь Койгородского района с участием школьников, рабочей молодёжи сельского поселения и работников местной администрации.

Так, председатель Молодёжного совета Пажги и активист РССМ Никита Пономарёв провел для ребят тренинг по управлению временем, где научил их технологиям тайм-менеджмента для более эффективного использования имеющихся у них ресурсов.

На мастер-классе «Социальное проектирование» ребятам предоставилась возможность поработать в командах, разработать и представить проекты, которые, по их мнению, должны способствовать дальнейшему развитию их малой Родины.

На круглом столе «Село – территория возможностей» председатель Коми регионального отделения РССМ Анна Чуб и познакомила присутствующих с деятельностью союза, рассказала о федеральных проектах и региональных мероприятиях отделения, после чего ребятам был показан видеоролик «Время знать!».

Александр Ермолин рассказал о стартовавшем всероссийском проекте РССМ по повышению гражданской активности «Село — территория возможностей», который направлен на выявление лидеров общественного мнения на сельских территориях, для создания условий их личностного роста.

Далее участников круглого стола проинформировали о предстоящей летней форумной кампании 2017 года, разъяснили необходимость и правила регистрации в АИС «Росмолодёжь» https://ais.fadm.gov.ru/. Особое внимание активисты уделили главному молодёжному событию года — Всемирному фестивалю молодежи и студентов в Сочи. Ребятам рассказали о правилах регистрации и призвали активнее направлять свои заявки на участие в фестивале http://www.russia2017.com/#/members. Также, активисты поделились имеющейся у них задумкой о проведении регионального форума сельской молодёжи.

Помимо этого в ходе работы круглого стола ребята обсудили проблемы, наиболее остро волнующие молодёжь на селе, актуальные вопросы, направленные на развитие сельских территорий. Участники круглого стола получили ответы на интересующие их вопросы, обменялись опытом развития своих проектов, обсудили механизмы господдержки специалистов на селе.

По сообщению КРО РССМ