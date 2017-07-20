«Сено» ждет гостей

22 июля в деревне Гришестав Троицко-Печорского района в третий раз пройдет арт-фестиваль «Сено», появившийся благодаря инициативе местной молодежи. Площадка соберет более 200 творческих людей, дизайнеров, архитекторов, художников, музыкантов, которые представят свое мастерство зрителям и судьям конкурсной программы.

Мастера представят на конкурс восемь арт-объектов. Все должно быть сделано из дерева и сена. Сейчас они как раз готовят свои работы. В этом, хоть и в режиме «принеси-подай», им помогают волонтеры. Более активное участие они принимают в возведении сцены, которую саму по себе можно считать арт-объектом. На ней будут выступать различные музыкальные коллективы.

22 июля пройдет еще один конкурс — «Виртуозы пилы». Выпиливание скульптур из дерева производится в «живую» перед зрителями время фестиваля.

Рядовые гости будут вовлечены в творчество. На всевозможных мастер-классах им дадут возможность сотворить невероятные арт-объекты из ароматного сена и древесины. Например, сделать декоративный мангал.

Всего в рамках фестиваля будет работать более 30 площадок. Кроме выступления артистов и участия в различных мастер-классах у гостей будет возможность принять участие в конкурсе косарей «Деревенское троеборье». И, конечно, оценить конкурс караваев.

Организаторы всегда позиционировали свой фестиваль как экологичный. И в Год экологии в России заботятся об этом в еще большей степени.

«Местные жители помогают участникам фестиваля. Будут кормить, принимать у себя дома на ночлег. Вообще, жизнь в деревню возвращается, ремонтируют заборы, обустраивают летние веранды. Вся деревня с нетерпением ждет арт-фестиваль», — рассказала «Комиинформу» заведующая отделом районного организационно-методического центра Ольга Волкова.

В прошлом году Гришестав посетили около 4 тысяч гостей. В эту субботу организаторы ждут еще большего наплыва зрителей.