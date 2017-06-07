«Северная крепость» началась

В Усть-Цилемском районе состоялось открытие кадетских межмуниципальных военно-полевых сборов «Северная крепость – 2017». Для участия в сборах прибыли кадеты из города Ухта, Ижемского, Усть-Куломского и Корткеросского районов Республики Коми.

В торжественной церемонии открытия сборов приняла участие депутат Государственного Совета Республики Коми Татьяна Саладина. К кадетам с напутствиями обратились ветеран войны в Афганистане подполковник в отставке Павел Дуркин, заместитель руководителя администрации района Елена Еремеева, военный комиссар Усть-Цилемского района Олег Носов, заместитель руководителя администрации СП «Коровий Ручей» Александр Усачев. На благое дело кадетов и офицеров благословил духовный наставник кадетской школы отец Алексей.

В рамках сборов пройдут военно-тактические учения, отработка действий в обороне, атаке и при сопровождении колонн. В первый же день во время тактического выхода кадеты отразили нападение условных диверсантов на гражданский аэропорт. В конце дня для всех участников сборов прошел большой кадетский круг. В течение всех трёх дней будет организовано много интересных мероприятий, среди которых экологическая акция «Речная лента», приуроченная к Году экологии, и военизированная эстафета с элементами пожарно-прикладного спорта. Сборы проводятся в шестой раз при поддержке ООО ЛУКОЙЛ Коми, Управления противопожарной службы и гражданской защиты Республики Коми, военного комиссариата и администрации МО МР «Усть-Цилемский».

По сообщению УППС и ГЗ