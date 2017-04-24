Школьники Коми выступят в защиту природы и культуры

26-27 апреля Республиканский центр экологического образования проводит фестиваль «Республика Коми: природа, культура, этнос». Эта открытая творческая площадка приурочена к объявленному в 2017 Году экологии в России.

Своей целью организаторы, Министерство образования, науки и молодежной политики РК при поддержке Министерства национальной политики и Министерства культуры, туризма и архивного дела Республики Коми, заявляют популяризацию этно-экологического образования детей и подростков.

Как сообщают в Республиканском центре экологического образования, фестиваль проводится, чтобы воспитать у молодого поколения ценностное отношение к природному и культурному наследию своей малой родины. Организаторы готовы поддержать инициативы организаций и отдельных лиц в воспитании у детей и молодежи стремлений к познанию природы родного края, этнографических основ самобытной культуры и жизни коми народа. Хотят помочь и самим одаренным детям и подросткам в реализации их проектов. Учащиеся и педагоги смогут обменяться опытом работы и установить творческие контакты.

К участию приглашены школьники республики в возрасте от 12 до 18 лет, представившие свои работы в прошлом учебном году на республиканский конкурс «Моя малая родина: природа, культура, этнос». В фестивале будут участвовать учащиеся и педагоги из Усть-Вымского, Корткеросского, Усть-Цилемского, Прилузского, Сыктывдинского районов, Инты, Воркуты, Усинска, Печоры, Гимназии искусств при Главе Республики Коми им. Ю.А. Спиридонова и Республиканского центра экологического образования.

26 апреля в Доме дружбы народов Республики Коми состоится торжественное открытие фестиваля, за которым последует творческое представление конкурсных работ по секциям «Гуманитарно-экологические исследования», «Эколого-краеведческие путеводители», «Публицистика в защиту природы и культуры», «Традиционная культура», «Живой символ Республики Коми».

Представление работ на площадках «Гуманитарно-экологические исследования» и «Эколого-краеведческие путеводители» предусматривается в форме устных докладов с мультимедийной презентацией работы в рамках конференции.

Площадка «Публицистика в защиту природы и культуры» – литературные чтения конкурсных работ в сопровождении мультимедийной презентации.

Площадка «Традиционная культура» предполагает выставку предметов материальной культуры и представление технологии их изготовления, а также концертные выступления, воспроизведение и проведение игр, обрядов, праздников и т.п.

Площадка «Живой символ Республики Коми» предполагает выставку рисунков с обоснованием своего выбора в сопровождении мультимедийной презентации.

Организаторы приветствуют творческий подход к представлению работ: исполнение песен, танцевальных номеров, проведение мастер-классов, игр, использование костюмов и т.д.

Продолжением программы первого дня станет экскурсия в выставочный зал и отдел природы Национальный музей Коми, где участники смогут посетить выставку творческих работ «Зеркало природы 2017», «Животный и растительный мир Республики Коми».

Второй день пройдет в Финно-угорском этнокультурном парке в с. Ыб Сыктывдинского района. Там школьники поучаствуют в веселой игровой программе «Угощение весельем», посетят творческий мастер-класс «Этно-кулон», познавательно-развлекательную программу «Коми музыкальные инструменты», обзорную экскурсию по коми подворью (коми изба), интерактивно-познавательная программа «Чум», познавательно-оздоровительная программа «Сенотерапия», флеш-моб на сене (коми изба).

Там же состоится торжественное закрытие фестиваля с концертной программой. Все участники будут награждены Дипломами Министерства образования, науки и молодежной политики Коми и Министерства национальной политики Коми и памятными призами.