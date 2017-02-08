Школьники Объячево встретились с афганцем

08.02.2017   // Край   1
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В преддверии 28-летия вывода советских войск из Афганистана для учащихся 9 «в» класса Объячевской средней школы и участников пилотной площадки «Российское движение школьников» состоялась встреча с председателем общественной организации Прилузского района воинов-афганцев и участником афганских событий Юрием Шаглеевым.

Юрий Егорович поделился своими воспоминаниями о службе и боевых товарищах, показал фотографии из личного альбома. Школьники с большим интересом слушали выступление человека, который прошел испытание войной, о сложностях службы в горах, о его жителях и нравах, о солдатской дружбе, воинском долге и чести.

По сообщению ОУС «Школьная федерация»

Здесь пока один комментарий

  1. Екатерина:
    08.02.2017 в 20:35

    http://www.gramota.ru/class/istiny/istiny_1_toponimy

    Загляните в Интернет, склоняются ли населённые пункты, заканчивающиеся на -ево, -ово, -ино,-ыно…

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