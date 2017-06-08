Школьников учат гражданской идентичности

7 июня, в стенах Дома дружбы народов урок по программе дополнительного образования учащихся 4-11 классов «Гражданская идентичность школьников. «Я — Россиянин» с темой «Я и мой этнос» прошел для этнокультурного отряда «Диалог культур» Выльгортской школы №1.

Во время урока ребята определили понятия этнической и гражданской идентичности, научились различать типы этнической идентичности и определили к кому они сами относятся, рассказали, за что они уважают свой народ и в игровой форме показали отношение разных людей к народам-соседям.

Приглашаем Вас принять участие в проекте, который поможет Вашим детям в игровой форме сформировать активную гражданскую позицию и гордость за свою страну, развить социальный кругозор, наладить межличностное общение и сбалансировать этническую идентичность.

Дом дружбы народов продолжает прием заявок и запись на программу дополнительного образования учащихся 4-11 классов «Гражданская идентичность школьников. «Я — Россиянин».

Координатор программы – Светлана Рожкина, квалифицированный специалист, методист ГАУ РК «Дом дружбы народов Республики Коми».

Получить ответы на интересующие вопросы по программе и записаться на занятия можно по тел.: 8 (8212) 255-431 (доб. 505).

Участие в программе бесплатное.

По сообщению Дома дружбы народов РК