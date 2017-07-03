Сосногорские школьники заботились о кошках и победили на международном фестивале

Проект общественного объединения «Школа волонтеров» Детского дома творчества Сосногорска «Сытый кот» занял первой место на международном фестивале «Детство без границ» в номинации «Экологический марафон».

Проект, которым занимались Лиза Симудрова, Дима Задорин, Саша Савина, Денис Иванча и Даниил Мелехин под руководством Галины Бекаревич, направлен на помощь приюту для бездомных животных. Он проходил в несколько этапов. Сначала дети посетили приют, посмотрели, как живут животные, узнали, что им необходимо. Затем сделали презентацию и с Уроком добра прошли по образовательным организациям Сосногорска.

Дети объявили о сборе необходимых средств (корм, подстилки, медикаменты и т.д.), устроили беспроигрышную лотерею и каждому дарителю вручали маленький сувенир.

В результате приют был обеспечен всем необходимым на несколько месяцев

Еще один проект из Сосногорска, «Нужная полочка» стал победителем конкурса «Детство без границ» на республиканском этапе в номинации «Диалог поколений».