Союз коми молодежи «МИ» выберет председателя и обсудит популяризацию родного языка

Отчетно-выборная конференция Республиканской общественной организации «Союз коми молодежи «МИ» состоится 21 апреля в Доме дружбы народов Республики Коми. Делегаты изберут Председателя организации, заместителей Председателя организации и Правление организации сроком на три года.

Свое участие в форуме подтвердили 48 делегатов из городов и районов Коми, где действуют представительства Союза «МИ». Открытие конференции состоится в 10:00. После пленарного заседания в 11:00 делегаты разделятся на две дискуссионные площадки, на которых будут рассмотрены темы: «Коми язык как средство коммуникации молодежи» и «Популяризация коми языка и культуры как фактор устойчивого развития туризма в Республике Коми».

Во второй половине дня состоятся выборные процедуры, утверждение Устава организации, принятие резолюции.

Завершится рабочий день концертной программой и этнодискотекой.

Нынешний лидер коми молодёжного движения Яна Сажина отработала в должности председателя 2 срока. Она отмечает, что «Союз коми молодежи «МИ», не смотря на свой статус как общественная организация, сумела реализовать крупные проекты как для коми молодежи, так и финно-угорской. «За последние семь лет сплоченной командой «МИ» сделал новый виток. Это хорошая школа для коми молодежи. Надеюсь, что избранный председатель и новый состав правления сумеют сохранить накопленный опыт и приумножат его», — выражает надежду Я. Сажина и благодарит всех за вклад в дело сохранения коми языка и культуры среди молодёжи в Республике Коми и за её пределами.

Организаторы Конференции: РОО «Союз коми молодёжи «МИ», Межрегиональное общественное движение «Коми войтыр», Министерство национальной политики Республики Коми, ГАУ РК «Дом дружбы народов Республики Коми»

*** Коми молодежное движение «МИ» («МЫ») основано в 1991 году. Её цели: поддержка, активизация и развитие коми молодёжного движения; повышение национального самосознания коми молодёжи; создание благоприятных условий для реализации творческих способностей молодёжи; привлечение внимания общественности и органов государственной власти к проблемам молодёжи.