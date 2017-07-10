Среди победителей конкурса «Моя малая родина» две представительницы Коми

Состоялось итоговое заседание Экспертного совета VIII Всероссийского конкурса творческих работ «Моя малая Родина». По итогу встречи комиссия выбрала 29 победителей в каждой из семи номинаций: «История моего сельского населенного пункта»; «Крестьянские родословные», «Традиции и ремесла народов России»; «Деревня моей мечты – деревня будущего»; «Моя душа — душа природы»; «Символ малой Родины» и «Поэты наших дней».

Среди них есть две представительницы Республики Коми. Ведущий специалист администрации сельского поселения «Пожег» Мария Пашнина победила в номинации «Моя душа — душа природы». Ученица 9 класса МОУ «Глотовская СОШ» Валерия Обрезкова — в номинации «Традиции и ремесла народов России».

Церемония награждения победителей VIII Всероссийского конкурса творческих работ «Моя малая Родина» состоится в рамках IV Всероссийского творческого фестиваля «Верим в село! Гордимся Россией!», который пройдет с 28 по 30 июля 2017 года в живописном уголке Подмосковья на территории ОК «Сенеж». Для участия в Фестивале необходимо зарегистрироваться на информационном портале «Культурно-историческое наследие села» в разделе «Фестиваль «Верим в село! Гордимся Россией!» до 23 июля 2017 года.

Проект Российского союза сельской молодежи «Моя малая Родина» уже в восьмой раз объединил жителей нашей страны, которым есть что рассказать о родной земле. За семь лет в Конкурсе приняли участие почти 12 000 патриотов России, ценителей красоты родных сел и деревень. В этом году к ним присоединились еще 2 000 человек со всех уголков России — студенты и школьники, молодые исследователи родной истории и просто неравнодушные к сохранению народных устоев и обычаев жители нашей необъятной Родины.

Всероссийский конкурс творческих работ «Моя малая Родина» проводится Российским союзом сельской молодежи при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ в целях воспитания в молодом поколении патриотизма, национальной самоидентификации и гордости за свою малую Родину.