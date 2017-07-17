Стало известно имя лучшего призывника Печоры

Им стал выпускник ПРУ, имеющий 1 разряд по вольной борьбе 20-летний Владислав Корякин. Муниципальный этап республиканского конкурса «Лучший призывник Республики Коми» для ребят, которые осенью пополнят ряды военнослужащих, проходят в городе ежегодно. Организаторами муниципального этапа в этом году выступили военный комиссариат г.Печора и Печорского района и сектор молодежной политики Администрации МР «Печора».

Участникам необходимо было продемонстрировать физическую подготовку. В перечне нормативов: бег на один километр, подтягивания и отжимания на брусьях. Затем призывники сменили площадку и отправились в тир проверить свою меткость, а также навыки владения автоматом Калашникова.

Не обошлось и без теории. Вопросы в тестовых заданиях касались истории отечества, а также тактико-технических характеристик оружия, используемого в Российской армии.

«С каждым годом уклонистов становится все меньше. Ребята видят смысл в службе, так как без армии на государственные должности попросту не попасть. А такие соревнования — ещё один способ показать, что армейские нагрузки способен выдержать каждый»,- говорит работник военкомата Руслан Фаюршин.

Осенняя призывная компания в Печоре стартует 1 ноября. Из Печоры на службу отправятся около сотни молодых людей. Преимущественно они будут отдавать свой долг Родине на Северном флоте.

А Владислава Корякина еще ждет республиканский этап конкурса.

По сообщению сектора молодежной политики Печоры