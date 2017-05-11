Старшеклассники Коми проведут финал «Орлёнка»

13-19 мая на базе детского оздоровительного лагеря «Мечта» (м. Коччойяг, Сыктывдинский район) пройдёт 10-й финал республиканской спортивно-патриотической игры «Орлёнок», посвящённой 72-ой годовщине Победы.

«Орлёнок» является комплексом мероприятий по патриотическому воспитанию, физической культуре и основам безопасности жизнедеятельности детей и подростков. Организаторами игры выступили Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми, Министерство физической культуры и спорта Республики Коми, Главное управление МЧС России по Республике Коми, Комитет Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, Военный комиссариат Республики Коми, Управление противопожарной службы и гражданской защиты Коми, республиканская Профессиональная аварийно-спасательная служба, региональное отделение ДОСААФ России Республики Коми, Республиканский центр детско-юношеского спорта и туризма.

Соревнования пройдут при поддержке войсковой части 5134, а также регионального отделения Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» Республики Коми.

Финал игры проводится по двум группам – среди учащихся общеобразовательных организаций Республики Коми 15-17 лет включительно и подростков в аналогичном возрасте, занимающихся в спортивно-патриотических объединениях, кадетских классах, спортивно-патриотических клубах Республики Коми.

По предварительным заявкам в юбилейном десятом финале «Орлёнка» примут участие 20 команд (160 участников) из 15 муниципалитетов Республики Коми.

В ходе игры юные патриоты смогут проявить себя в строевом смотре, в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки, разборке-сборке автомата, соревнованиях по бегу, плаванию, подтягиванию на перекладине, пройдут «Полосу препятствий», примут участие в конкурсе видеороликов о патриотическом воспитании подрастающего поколения «Победа глазами молодых».

Впервые в программу «Орлёнка» включены квест «Дорогами Бессмертного полка», конкурс по истории героизма «Равнение на Героев», тактическая игра на местности «По фронтовым тылам» — представляет собой комплекс действий, где ребята будут оказывать первую медицинскую помощь при ранениях и травмах, транспортировать пострадавшего, преодолевать участки заражения с помощью средств индивидуальной защиты кожи и органов дыхания, демонстрировать свои навыки, умения в ориентировании, разминировании участков местности, отрывке и маскировке одиночных окопов для стрельбы из автомата лёжа, действий отделения в наступлении.

Под произведения отечественных композиторов, связанные с Великой Отечественной войной, одна пара от каждой команды исполнит «Вальс Победы». Конкурсной комиссией будет оцениваться техника исполнения вальса, а выставленные баллы пойдут в общекомандный зачет.

19 мая состоится торжественное закрытие финала, на котором объявят победителей. Команды, занявшие 1 место, получат право представлять Республику Коми во Всероссийской военно-патриотической игре «Победа».

По сообщению Республиканского центра детско-юношеского спорта и туризма