Старшеклассники Объячево провели смотр строя и песни

В школе Объячево состоялся смотр строя и песни среди команд учащихся 9-11 классов. Погода словно проверяла участников конкурса на силу воли, характера. Но ни снег, ни холод, не испортили у ребят празднично-торжественного настроения.

Школьники, подтянутые, в красивой единой форме выстроились на площадке перед школой. Почетными гостями стали ветераны педагогического труда. Соревнования проводились по программе, включающей элементы строевой подготовки, а оценивало выступление жюри в составе педагога-организатора ОБЖ Василия Новикова, заместителя директора по АХЧ Юрия Утробина, начальника Прилузского спортивно-технического клуба ДОСААФ России Республики Коми Ольги Поповой и ведущего специалиста сектора по молодежной политике и спорту Петра Дубова.

Как и полагается, начался смотр со сдачи рапорта командиров отрядов, уверенно и бойко командиры сдавали рапорт, и столь же уверенно отдавали команды своим подчиненным. Ребята, чеканя шаг, демонстрировали выправку, строевую подготовку и выучку. А как пели! Трудно было судьям определить победителей, но обозначили первые места среди 9-11 параллели: 9 г, 10в, 11 б классы