Стартовал форум «Доброволец Республики Коми»

12 мая состоялось торжественное открытие ежегодного республиканского форума «Доброволец Республики Коми». В нем принимают участие конкурсанты регионального очного этапа Всероссийского конкурса «Доброволец России 2017» в Республике Коми – это добровольцы, занимающиеся социальными проектами не менее двух лет, а также руководители добровольческих организаций.

От имени главы региона участников форума поприветствовала Заместитель председателя Правительства Республики Коми – министр образования, науки и молодежной политики Республики Коми Наталья Михальченкова. Она присоединилась к исполнению гимна волонтеров, который хором спели молодые добровольцы.

Наталья Михальченкова отметила, что волонтеры – это особенные люди, благодаря которым другие начинают верить в то, что добро есть. Министр подчеркнула, что от примера волонтеров зависит, присоединится ли молодежь Коми к добрым делам.

Напомним, что сегодня, завтра и послезавтра на образовательных площадках форума участники будут слушать лекции по самым актуальным направлениям развития добровольческой деятельности и проведут форсайт-сессию по разработке плана Действий в рамках Года Добрых дел. Кроме того в рамках форума состоится региональный очный этап всероссийского конкурса «Доброволец России 2017», победители регионального этапа будут рекомендованы к участию в федеральном этапе конкурса.

По сообщению Минобрнауки РК