Стартовал конкурс лидеров общественного мнения сельских территорий

Общероссийская молодежная общественная организация «Российский союз сельской молодежи» запускает всероссийский проект по повышению гражданской активности «Село – территория возможностей!», важным этапом реализации которого станет конкурс на выявление лидеров общественного мнения на сельских территориях.

Конкурс проводится с целью создания условий для личностного роста лидеров общественного мнения на сельских территориях и призван развить творческий потенциал сельской молодежи, сформировать проектную культуру в молодежной среде, выявить талантливых молодых лидеров общественного мнения, а также приобщить молодежь к решению социально-экономических проблем своей малой Родины.

К участию в конкурсе приглашаются граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет, проживающие на сельских территориях, имеющие специализацию или осуществляющие профессиональную деятельность в образовании, спорте, медицине, предпринимательстве, общественной работе на селе. Участники конкурса должны обладать опытом в реализации общественных инициатив по развитию своего населенного пункта/района.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить анкету и отправить ее с другими указанными документами на электронный адрес rssm@inbox.ru в срок до 30 марта 2017 года.

Участникам конкурса будет предложено написать творческое эссе «Село. Уехать нельзя остаться. Поставь свою запятую», на основании оценки которого Экспертное жюри отберет лидеров общественного мнения среди сельской молодежи.

По итогам конкурса в субъектах Российской Федерации будут проведены тематические обучающие семинары, которые включат образовательные мероприятия по коммуникативным навыкам для взаимодействия с органами власти, проектному менеджменту, а также мотивационные мастер-классы. Все участники обучающих семинаров получат дипломы и сувенирную продукцию проекта.

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По сообщению Минобрнауки РК