Стартовал второй сезон Всероссийской экспедиции «Я познаю Россию»

Российское движение школьников объявляет старт второго сезона Всероссийской туристско-краеведческой экспедиции «Я познаю Россию!».

Школьники по всей стране вновь смогут предложить свои маршруты по памятным местам родного края, включающие школьные и государственные музеи, объекты культурно-исторического наследия, места боевой славы, мемориалы, обелиски, памятники, связанные с Великой отечественной войной, улицы, названные в честь исторических личностей и значимых событий!

Для участия необходимо составить маршрут по родному краю, а затем выложить в социальных сетях фотоотчёт с собственного туристического маршрута.

Также нужно отправить свою заявку на электронную почту exp2018@rdcentr.ru по форме в приложении 1 до 30 декабря.

Все подробности об участии во Всероссийской туристско-краеведческой экспедиции и приложения смотрите в положении.

По сообщению РДШ