Стартует вторая волна Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Делай, как я!»

Уже завтра начинается регистрация на Второй всероссийский конкурс профессионального мастерства «Делай, как я!». В конкурсе смогут поучаствовать члены военно-патриотических объединений, руководители и воспитанники поисковых отрядов.

Заявки будут приниматься до 10 марта! Как и в прошлом году, авторов лучших работ ждут мастер-классы, экскурсии, итоговые испытания, где они продемонстрируют свои профессиональные навыки организаторов, а также проведут защиту авторских программ, которые определят победителей в номинациях «Лучший руководитель военно-патриотического клуба России» и «Лучший курсант военно-патриотического клуба России».

Финал конкурса состоится в апреле 2017 года. Напомним, итоги первой волны конкурса были подведены в Москве в Большом Кремлевском дворце 4 сентября 2016 года. Награждал победителей председатель РДШ, Герой РФ, летчик-космонавт Сергей Рязанский.

Организаторами конкурса выступают ВПЦ «Вымпел», Поисковое движение России при поддержке Министерства образования и науки РФ, Роспатриотцентра и Российского движения школьников.

По сообщению Военно-патриотического центра РК