Стройотрядовцы Коми вернулись из Арктики

Из Арктики вернулся Окружной студенческий отряд СЗФО «Гандвик». На протяжении двух месяцев бойцы отряда выполняли технологические работы по ликвидации мусора, накопленного в период прошлой хозяйственной деятельности на острове Хейса архипелага Земля Франца – Иосифа. В состав отряда вошли 14 бойцов студотрядов из Архангельской, Калининградской и Новгородской областей, Республик Карелии и Коми, города Санкт — Петербурга.

Республику Коми в данном проекте представляли:

⚡Олег Кораков — боец ССО «Монолит»

⚡Максим Щукин — боец ССО «11 легион» им. Н. В. Оплеснина

⚡Семен Антипов — боец ССО «СПАРТАНЕЦ» им. Чупрова А.Е.

Отряд «Гандвик» — это единственный в своем роде проект, в рамках которого студенческие отряды работают на территории высокой Арктики. Он занимался стропальными работами, сбором мусора вручную и с помощью техники, а также сбором металлолома и подготовкой к его дальнейшей утилизации. За время работы было вывезено рекордное количество мусора — 2184 тонн и собрано 350 тонн металлолома. Поставленная задача по уборке острова была успешно выполнена.

По возвращению трудовой экспедиции из Арктики состоялась встреча с её участниками в стенах Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова, где были подведены итоги работы отряда. Все бойцы были награждены благодарностями и памятными подарками от Губернатора и Правительства Архангельской области.

Реализация данного проекта позволила достигнуть нескольких важных результатов. Кроме основной цели – уборки экологически опасного мусора, удалось также привлечь внимание молодёжи к экологическим и гуманитарным проблемам Арктики, осветить деятельность национального парка на архипелаге Земли Франца-Иосифа, повысить привлекательность движения молодёжных трудовых и студенческих отрядов, ведь только лучшие из лучших отправляются покорять Арктику.

По сообщению Коми регионального отделения РСО