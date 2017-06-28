Студентка Воркутинского медколледжа стала призером Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия»

27 июня в Министерстве образования Российской Федерации состоялось награждение победителей Всероссийского конкурса«Моя страна – моя Россия». Студентка 621 группы Воркутинского медицинского колледжа Галкина Елена заняла III место в номинации «Мой город».

Напомним, что с января по июль проходит Всероссийский конкурс молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально – экономическое развитие российских территорий –«Моя страна – моя Россия». Цель Конкурса – привлечение молодежи к решению социально – экономических вопросов российских городов и сел.

На первом этапе Конкурса (заочном) представлено более 7 тысяч проектов. По результатам экспертизы работ для участия в очном этапе был приглашен 271 участник из 62 субъектов Российской Федерации.

Итоговым мероприятием Конкурса стал образовательный форум проектных траекторий на базе Владимирского государственного университета имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, в рамках которого состоялась презентация и защита конкурсных работ, прошедших на очный этап.

*** Организатором Конкурса выступает Министерство образования и науки Российской Федерации и Общероссийский союз общественных объединений «Молодежные социально – экономические инициативы».

Конкурс проводится при поддержке Федерального агентства по делам молодежи, Министерства транспорта Российской Федерации, Российской академии образования, Общественной палаты Российской Федерации, Всероссийского совета местного самоуправления, Автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».

По сообщению Минобрнауки РК