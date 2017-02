Студентки СГУ в Норвегии участвовали в конференции по развитию Арктики

Студентки СГУ им. Питирима Сорокина Ольга Цапова и Надежда Камашева приняли участие в работе Арктического студенческого форума в рамках Международной конференции «Арктические Рубежи», которая проходила в норвежском городе Тромсё в конце января.

Арктический студенческий форум собрал 40 студентов из России, США (Аляска), Канады, Норвегии, Великобритании, Финляндии, Нидерландов, Франции и других стран с целью включения молодежи в решение проблем арктических регионов. Все участники занимаются исследованиями в различных направлениях изучения Арктики.

В рамках форума студенты прослушали курс лекций по предмету «Арктический опыт в рамках Целей устойчивого развития ООН», посетили Администрацию комунны Тромс и ряд предприятий: Nofima (переработка биосырья), Hurtigruten (круизный лайнер, совершающий круизы до Арктики и Антарктики), поучаствовали в воркшопах, организованных музеем-океанариумом Polaria и RYE (программа для молодых предпринимателей). Более того, студенты посещали панельные дискуссии, в которых принимали участие премьер-министры стран и министры иностранных дел Северной Европы: премьер-министр Норвегии Эрна Сольберг, премьер-министр Финляндии Юха Сипиля, норвежский министр иностранных дел Берге Бренде, министр иностранных дел Швеции Маргот Воллстрем, министр иностранных дел Венгрии Петера Сиярто, министр ЕС и по вопросам Европейской экономической зоны Фрэнк Бакке-Йенсен, комиссар ЕС Кармену Велла, ученые из Арктического сообщества, а также многие другие.

В итоге студентам необходимо было разработать групповые проекты по устойчивому развитию Арктики. Как отмечает Надежда Камашева, участие в форуме было не только интересным, но и познавательным, так как тема ее магистерской работы связана с развитием сотрудничества в Арктическом регионе, в частности, возможностями реализации совместных программ по научному туризму и разработкой туристских маршрутов. Немаловажным стало и знакомство с учеными и политическими деятелями, вовлеченных в Арктическую среду. С первого курса обучения в университете Надежда занимается проблематикой международного арктического сотрудничества. Более того, Надежда дважды ездила по обмену в Норвегию, где получила диплом «Бакалавра приполярного регионоведения».

– Как отметила датский министр развития северного сотрудничества Карэн Элльманн, туризм – одно из приоритетных направлений развития арктических регионов, говорит Ольга Цапова. – В своем исследовании я акцентирую внимание на важной роли международного сотрудничества для устойчивого развития туризма в Арктике. Республика Коми, входящая в число арктических регионов России и имеющая большой туристско-рекреационный потенциал, не принимает активное участие в развитии международного сотрудничества в области туризма. Данная конференция дала мне возможность погрузиться в проблемы развития арктических регионов с точки зрения трех составляющих: политики, бизнеса и науки. Мне удалось побывать на дебатах, в которых участвовали политики высокого уровня, познакомиться с проектами, которые уже воплощаются в жизнь на территории арктических регионов, причем многие из них являются туристскими. Мне удалось узнать о возможностях кооперации от представителей таких организаций, как Арктический Совет, Университет Арктики, Норвежский Полярный Институт, Норвежский Исследовательский Совет, Совет Баренцева / Евроарктического региона, Российское Географическое Общество и другие.

Ольга заинтересовалась возможностями международного сотрудничества еще в 2014 году, когда поучаствовала в семестровой программе обмена «North2north» в Норвегии и изучала «Tourism Management and Marketing». После этого она провела весь учебный год 2015-2016 в г. Харстад (Норвегия), где получила диплом бакалавра Арктического университета Норвегии (UiT The Arctic University of Norway).

«Арктические рубежи» (Arctic Frontiers) – это ежегодная крупная конференция, посвященная широкому кругу вопросов по развитию Арктики, в которой принимают участие политики, ученые, представители бизнеса и широкой общественности.

Арктический студенческий форум финансируется компанией Акваплан-нива, Российским Географическим Обществом, а также Арктическим университетом Норвегии.

По сообщению пресс-службы СГУ