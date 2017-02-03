Студентов Коми обучат этножурналистике

7 февраля в Сыктывкаре состоится открытие третьего сезона Школы межэтнической журналистики «Опыт освещения межнациональных отношений». Занятия будут проходить одновременно по единой программе в 23 городах Российской Федерации: Москве, Санкт-Петербурге, Астрахани, Барнауле, Волгограде, Воронеже, Ижевске, Иркутске, Йошкар-Оле, Калининграде, Красноярске, Махачкале, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Пскове, Самаре, Саранске, Сыктывкаре, Томске, Чебоксарах, Улан-Уде, Элисте и Якутске.

Студенты-журналисты и молодые специалисты познакомятся с этнокультурным многообразием России, особенностями освещения межнациональных отношений в СМИ, получат представление об этике этножурналиста, посетят мероприятия и национальные праздники.

Значительная часть учебного времени будет посвящена практическим занятиям. Лучшие студенты получат возможность опубликовать свои материалы на страницах и в эфире региональных и федеральных СМИ. В процессе занятий школы пройдут видеоконференции со студентами-журналистами других регионов, будут реализованы совместные исследовательские проекты.

По окончании обучения студенты получат сертификаты. В июле 2017 года лучшие выпускники примут участие в выездной отчетной конференции, которая пройдет в Москве и учебном пресс-туре в одном из регионов России.

Отметим, что проведение обучающего курса в Сыктывкаре проходит при поддержке филиала ГРДНТ «Финно-угорский культурный центр Российской Федерации», на базе которого действует Коми региональное отделение Гильдии межэтнической журналистики

Продолжительность обучения – три месяца. Занятия начнутся 7 февраля и будут проводиться раз в неделю. Обучение бесплатное.

***Проект осуществляет Гильдия межэтнической журналистики при господдержке, выделенной в качестве президентского гранта на основании конкурса, проведенного Национальным благотворительным фондом.