Студентов отправят на поиски Биармии

Дни родственных финно-угорских народов отмечаются в третью неделю октября в финно-угорских регионах России, а также в Финляндии, Венгрии и Эстонии. В честь давней традиции в Сыктывкаре проходят различные мероприятия.

26 октября в республиканском Доме дружбы народов состоится квест-игра «В поисках Биармии». Начало в 16 часов.

Студенты проверят свои знания о коренном народе коми и родственных ему народах уральской языковой семьи. Чтобы найти Биармию, таинственную северную страну, командам предстоит разгадать загадки, приготовить традиционное блюдо, побороться с легендарными богатырями, разобраться в мифологии, станцевать финно-угорские танцы. Свои задания для участников квест-игра «В поисках Биармии» подготовил и Народный артист Республики Коми Петр Шучалин.

Праздничная неделя стартовала с творческой встречи «Мы рисуем загадку», которая состоялась в Национальной детской библиотеке им. С.Я. Маршака. Сотрудники Финно-угорского культурного центра России познакомили юных читателей с историей, традициями, фольклором финно-угорских и самодийских народов России.

Дети увидели выставку творческих работ своих ровесников из Карелии «Мы рисуем загадку» и попробовали разгадать нарисованные старинные русские, карельские и вепсские загадки. Выставка была передана Финно-угорскому центру России для экспонирования музеем-заповедником «Кижи» в рамках соглашения о сотрудничестве.

Народный мастер России, заслуженный работник культуры Республики Коми, директор Детской школы художественного ремесла села Выльгорт Валерий Торопов загадал ребятам коми загадки о каше – важном блюде в рационе народов России. Ребята узнали, как и с чем ели кашу, какие обряды сопровождали трапезу и какое значение придавали крупе.

Во время интерактивной игры на сенсорной доске ребята раскрашивали понравившихся героев мифов и сказок, подбирали персонажам верный предмет-атрибут. Просветительский проект «Герои мифов и сказок финно-угорских и самодийских народов России» создан Финно-угорским культурным центром России и доступен для скачивания с сайта finnougoria.ru.

А накануне в Доме дружбы народов Республики Коми в мир финноугрии окунулись студенты гуманитарно-педагогического колледжа им. И.А.Куратова. Студенты узнали, как приветствовать на языках финно-угорских народов. Свою педкопилку они пополнили новыми знаниями о народных играх. Ребята с детским задором сыграли в коми игру «Коколюка» (Кочерга), мордовскую игру «Курочки», марийскую «Ший менге» («Золотые ворота»), в игру-состязание ханты «Талты юх» — перетягивание палки, карельскую «Кукот» («Петухи»).

Интересной стала и информация об обрядовых играх и развлечениях молодёжи, составляющие которых несли в себе глубокий смысл и помогали молодым людям подготовиться к семейной жизни.

«Приобщение детей и молодежи к ценностям национальной культуры родственных народов – важное направление в воспитании и развитии личности современного человека. Надо сказать, что в Республике Коми всегда уделялось большое внимание сотрудничеству и развитию культурных, научных и деловых связей с регионами финно-угорского мира. Одним из последних крупных событий стало проведение в сентябре этого года в Сыктывкаре VI съезда финно-угорских народов Российской Федерации», — отметила и.о. министра национальной политики Республики Коми Галина Габушева.

По сообщению Миннаца РК