Студентов Школы межэтнической журналистики обучили национальным азартным играм

11 апреля прошло очередное занятие в школе межэтнической журналистики. В этот раз студенты посетили центр Коми культуры. Встретили студентов директор Центра Коми культуры Наталья Шахова и специалист Ольга Данилович.

«Видза оланныд», — поприветствовала девушек Наталья Шахова. Принято считать, что приветствие переводится как «здравствуйте». На самом деле, перевод звучит как «хранима будет ваша жизнь».

Студентам рассказали о том, что всего в коми языке десять диалектов, и если принято было считать, что коми из Прилузья и Ижмы могут друг друга не понять, то это касается отдельных слов в языке.

У разных диалектных групп Коми также различается одежда. Интересно то, что орнамент на костюмах вышивали не только для красоты. Он служил оберегом от злых сил. К примеру, узкие рукава с вышитым на них орнаментом не позволял темным силам проникнуть в одежду человека. Вышивкой защищали также плечи и грудь. Оберегом служил и длинный тканый пояс.

А вот головной убор – сигналом того, была ли девушка свободна, или лучше обходить ее стороной: где-то рядом муж. «Раньше не было интернета, чатов, селфи, но по тому, покрыта ли у девушки голова, можно было определить, столит ли ухаживать за ней с далеко идущими планами», — пояснила Н.Шахова. Выйдя же замуж, коми женщина надевала платок, под который тщательно прятала волосы. Снимался он только в бане и перед сном. «До сих пор помню у пожилых женщин в моем районе залысины надо лбом и на висках от постоянного ношения платка», — заметила рассказчица.

Считалось, что, чем тяжелее юбка и чем больше на нее израсходовано ткани, тем богаче девушка. У состоятельных невест длина ткани, из которой шилась одежда, достигала 16-ти метров. Именно поэтому ижемские костюмы считались самыми тяжелыми, а сами ижемцы-оленеводы – самыми богатыми.

Роль играл и цвет. Богатые праздничные наряды были красными. В красном девушка шла и под венец. Повседневная, рабочая одежда – темно-синяя. На ногах коми красавицы носили кöты – кожаную самошитую обувь.

Обязательной деталью костюма служили высокие носки, причем орнамент на них различался в зависимости от пола владельца. Зимой кöты сменялись на валенки, а на севере- на пимы.

Раритет Центра – сысольский костюм, которому более 100 лет. На удивление, костюм сохранился достаточно хорошо, его можно было даже примерить. Правда, носить его из-за тяжести могли только сильные девушки. Впрочем, век назад все коми девушки не отличались хилостью.

Примерить столь давний костюм студенты побоялись, но с удовольствием надели другие коми национальные костюмы и даже сыграли в них в коми-национальную игру «шег», что переводится как «кости». Игра оказалась интернациональной: в разных вариациях она существует у разных народов. Это подтвердила и кыргызская студентка Аэлита Эсэнбек кызы, в итоге ставшая чемпионкой турнира.

«В эту игру, в основном, играли парни, а девушки занимались вышивкой. Традиционно играли на полу, либо на печи, — рассказала Ольга Данилович. -Нужно быть крайне внимательным и что самое интересное, не вставать с места». Печи в Центре не оказалось, поэтому играть пришлось за кргулым столом из двух половинок. «Граница» добавляла интриги: только самым искусным удавалось перещелкнуть через нее кость.

На стол из мешочка высыпали белые и темные бараньи лодыжки. Оказалось, что некоторым костям больше ста лет и у них довольно интересные названия: пызан (стол), сак – (звукоподражательное слово), пук («сидеть»), гадж (навзничь). В игру могли играть лишь четверо человек. Собрав 40 костей, Ольга вновь высыпала их на стол. Игрок должен был определить те, что лежат одинаковыми поверхностями кверху и попытаться выбить их щелбаном, при этом не задев остальные. Поначалу девушки долго всматривались в кости, но потом быстро втянулись и уже с удовольствием играли в «шег», будто делали это не первый раз. Были и промахи, и забавные ситуации.

«Вот два «гадж», а между ними «пук», — с воодушевлением комментировала игру студентка Анна Григорьева.

Занятие никого не оставило равнодушным, и девушки еще долго расспрашивали о коми костюмах и обычаях. Не обошлось и без традиционной фотосессии в костюмах.

Юлия Косарева