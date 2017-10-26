Студенты договорились с МВД Коми вместе бороться с наркотиками

Помогать сражаться с преступностью призвали молодежь сотрудники полиции. В Сыктывкарском госуниверситете прошел «Форум неравнодушных», организованный вузом и МВД Коми.

Открытие форума в актовом зале Музея истории просвещения Коми края началось с исполнения песни «02». Затем участников форума приветствовали и.о. ректора СГУ Ольга Сотникова, ректор Ухтинского государственного технического университета Николай Цхадая, министр внутренних дел по Республике Коми Виктор Половников.

Участникам предлагались четыре тематические площадки: «Служба в органах внутренних дел – это престижно и почетно!», «Информационная безопасность, противодействие экстремизму», «Мы – за порядок на улицах или народные дружины» и «За здоровый образ жизни, или нет наркотикам!».

На последней привели статистику, отражающую масштаб привлечения молодежи в незаконный оборот наркотиков.

«Число преступлений по административным и уголовным правонарушениям, связанные с наркотиками, катастрофические, порядка двух десятков только среди несовершеннолетних. В настоящее время практически 98% преступлений совершается путем тайников и через сеть интернет. Наша цель — услышать от вас предложения, как избавиться от проблемы. А проблема эта глобальная и касается не только Сыктывкара, но и всей республики», — заявил начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Коми Сергей Раздёрин.

Психиатр-нарколог кабинета профилактики наркологических заболеваний, член общественного совета при МВД по Республике Коми Андрей Никитин выразил надежду на то, что молодежь будет проводником здоровых идей, мыслей и предложений.

О важности волонтерской помощи говорили сотрудник Центра психолого-педагогической медицинской и социальной помощи Алексей Фролов.

«Сеть волонтерских отрядов — необходимая вещь. В республике возникло 26 отрядов, некоторые быстро закрылись, но есть и те, которые сохранились до сих пор. Волонтер не обязан быть специалистом, он должен разговаривать с человеком на одном уровне», — отметил А.Фролов.

Заместитель руководителя добровольческого объединения «Оберег» Лидия Костарева рассказала о своей организации. Объединение ведет работу с января 2015 года. Проекты направлены на пропаганду здорового образа жизни, профилактику безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних и формирование культуры безопасности жизнедеятельности у детей и подростков.

К завершению работы на тематической площадке форума провели интерактивную игру, где студенты разделились на две команды, «ЗА» и «ПРОТИВ», и защищали свою точку зрения по вопросам о волонтерстве.

Участники и эксперты площадки пришли к единому мнению, что надо использовать потенциал будущей и неравнодушной молодежи, попытаться эффективно объединить все способы передачи информации о вреде наркотиков.

По итогам «Форума неравнодушных» были учреждены шесть номинаций для награждения обладающих активной жизненной позицией жителей республики, а также общественных формирований правоохранительной направленности. Это «За вклад в обеспечение правопорядка на территории муниципального образования», «Лучший волонтер 2017 года», «За вклад в воспитание подрастающего поколения, формирования у молодежи и подростков уважения к правовым основам общества», «За вклад в профилактику правонарушений среди учащихся образовательных учреждений», «Поступок», «Лучшее общественное формирование по охране общественного порядка».

Форум завершился выступлением вокального ансамбля студентов СГУ им. Питирима Сорокина и внештатного коллектива художественной самодеятельности МВД по Республике Коми.

Яна Ширяева