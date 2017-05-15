Студенты сыктывкарского педколледжа окунулись в историю детского движения

12 мая студенты Сыктывкарского гуманитарно-педагогического колледжа по специальности Педагогика дополнительного образования (в области социально-педагогической деятельности) подготовили и провели игру «Из прошлого в настоящее».

Цель игры – познакомить студентов отделения, будущих педагогов дополнительного образования, с историей детского движения. Участие в игре приняли студенты отделения по специальности Педагогика дополнительного образования. Студенты были распределены по отрядам. Всего было 4 отряда: Юнармейцы, Экологи, Добровольцы, Лидеры. За каждым отрядом был закреплен командир, студентка 4 курса.

В начале игры командир каждого отряда сдал рапорт о готовности к предстоящему делу. Суть игры заключалась в следующем. На первом этапе каждый отряд получил блокнот исследователя. В ходе игры им необходимо было записывать в блокноте рабочие записи и на последней странице собрать пазл квеста.

Задача отряда — за 40 минут необходимо было отыскать от 6 до 10 элементов пазла и заполнить блокнот. За каждым отрядом закреплена игровая территория, где они должны были искать пазлы, но они должны были помнить о том, что в блокноте указано время 3 игровых точек, которые они должны были посетить без опозданий:

«История пионерского движения в советский период»

«Опыт деятельности Дружины вожатых имени А. П. Гайдара в педагогическом училище №1»

«Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников»

На втором этапе игры отрядам необходимо было коллективно смоделировать деятельность детской общественной организации. Затем эту модель представить перед остальными отрядами.

В конце защиты каждому студенту-участнику игры предлагалось написать заявление о вступлении в ту детскую общественную организацию, которая больше всего понравилась.

По сообщению СГПК