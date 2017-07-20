Студенты Университета Джорджа Вашингтона побывали в Воркуте

Сегодня в Воркутинском горно-экономическом колледже побывали гости. Студенты географического факультета МГУ и Университета Джорджа Вашингтона (США) изучают вечную мерзлоту, социально-экономическое развитие Северных регионов и в качестве прохождения практики посетили несколько городов, расположенных на Севере нашей Страны. На днях ребята вернулись из Салехарда.

Поездка организована под руководством Профессора географического факультета МГУ Валерия Гребенец. Приехав в наш город, студенты уже успели побывать на обзорной экскурсии, проехали по кольцу, познакомились с достопримечательностями.

— Мы изначально запланировали посещение Воркутинского горно-экономического колледжа, т.к. знаем, что это крупнейшее учебное учреждение в Вашем регионе по подготовке кадров для угольной отрасли. — Поделилась Надежда Юрьевна Замятина, ведущий научный сотрудник географического факультета МГУ.- Ребята в большом восторге от увиденного, оттого, как много сделано в таких суровых условиях. Очень много вопросов во время обзорной экскурсии ребята задавали о профессии и жизни горняков.

Состав группы гостей очень интернациональный, студенты из России, США, Китая, Голландии, Испании. Ребята посетили учебную горную выработку, прошлись по зданию колледжа, посмотрели спортивный и тренажерный залы.

В завершение визита студенты обменялись памятными сувенирами и, конечно же, сделали фото на память.

По сообщению ВГЭК